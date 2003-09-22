Только Дизайн "индустрия"

Меня зовут Кирилл, мне 19 лет и я обычный студент технологического колледжа, в не самом лучшем городе России. У меня есть мечта, как у любого адекватного человека - просто взять и уехать жить в другую страну, которая развивается.

Люблю дизайн в любом формате. Неплохо работаю с разработкой логотипов, "Головы сайта", ретуши и обработки фотографий, оформления соц.сетей, обложек для треков, превью для ютуб каналов, карточек маректплейсов.

Сделаю для вас всё возможное.