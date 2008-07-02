HTML/CSS, XML/XSLT, J2SE, J2EE, JavaScript, JSTL, PHP4 PHP5
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
15 лет назад
Хороший программист, очень быстро разобрался чужом коде по проекту и приступил к работе. Наладили взаимовыгодное сотрудничество по поддержке проекта. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая и конкретная постановка задачи. Быстрое решение возникающих иногда неувязок. Своевременная оплата за выполненную работу. Очень доволен взаимовыгодным сотрудничеством. Чего и все остальным фрилансерам желаю :)
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1051
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#6630