Качественная работа. Пишите!
Привет.
Меня зовут Янош, я профессиональный дизайнер. В сфере веб-дизайна я уже более 4-х лет. Мне довелось поработать в студии, а в данный момент я — фрилансер.
Я всегда готов взяться за интересные проекты и предоставить свои услуги дизайнера. Знаю, как сделать продающий и красивый дизайн для Вашего сайта. Делаю понятные, информативные и качественные дизайны. Я всегда на связи, адекватно воспринимаю критику и пожелания заказчиков.
Если Вас заинтересовали мои услуги — обращайтесь, буду рад помочь! :)
E-mail: [email protected]
Skype: qwerty_pechenko
Портфолио
- GrandDim Real Estate205 просмотров
- WeddingTur180 просмотров
- BrandStore166 просмотров
- Седой Урал184 просмотра
- Дача у Оки167 просмотров
- Imperial128 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Выполнил все ранее оговоренных сроков. Не успел перевести деньги за работу - прислал уже предварительный вариант дизайна. Все правки внес быстро без каких-либо вопросов. Цена/качество отлично. рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую! Четкие задачи, своевременная оплата. С радостью поработаю ещё с Олегом.
$75
10 баллов
8 лет назад
Спасибо. Работа сделана за вечер. Правки на следующий день. Реактивный супер дизайнер. Спасибо. Буду обращаться и впредь
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Было приятно поработать.
$100
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Очень быстро и качественно работает, понимает четко задачи и оперативно их выполняет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, одно удовольствие работать с такими людьми. Постоянно на связи, четкая постановка задач, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.