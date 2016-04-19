Качественная работа. Пишите!

Привет.

Меня зовут Янош, я профессиональный дизайнер. В сфере веб-дизайна я уже более 4-х лет. Мне довелось поработать в студии, а в данный момент я — фрилансер.

Я всегда готов взяться за интересные проекты и предоставить свои услуги дизайнера. Знаю, как сделать продающий и красивый дизайн для Вашего сайта. Делаю понятные, информативные и качественные дизайны. Я всегда на связи, адекватно воспринимаю критику и пожелания заказчиков.

Если Вас заинтересовали мои услуги — обращайтесь, буду рад помочь! :)

E-mail: [email protected]

Skype: qwerty_pechenko