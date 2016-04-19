fuqwe

Янош Говоши fuqwe

 
33 годаУкраина/Житомир
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественная работа. Пишите!

Привет.

Меня зовут Янош, я профессиональный дизайнер. В сфере веб-дизайна я уже более 4-х лет. Мне довелось поработать в студии, а в данный момент я — фрилансер.

Я всегда готов взяться за интересные проекты и предоставить свои услуги дизайнера. Знаю, как сделать продающий и красивый дизайн для Вашего сайта. Делаю понятные, информативные и качественные дизайны. Я всегда на связи, адекватно воспринимаю критику и пожелания заказчиков. 

Если Вас заинтересовали мои услуги — обращайтесь, буду рад помочь! :)

E-mail: [email protected]

Skype: qwerty_pechenko

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Отзывы заказчиков
osivinyuk
Олег 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Редизайн landing-page
Выполнил все ранее оговоренных сроков. Не успел перевести деньги за работу - прислал уже предварительный вариант дизайна. Все правки внес быстро без каких-либо вопросов. Цена/качество отлично. рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую! Четкие задачи, своевременная оплата. С радостью поработаю ещё с Олегом.
Ответный отзыв
bolahg
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Дизайн страницы "Проектирование вентиляции"
Спасибо. Работа сделана за вечер. Правки на следующий день. Реактивный супер дизайнер. Спасибо. Буду обращаться и впредь
Хороший заказчик! Было приятно поработать.
Ответный отзыв
yadrew
Андрю 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн - landing page качественно
Отличный исполнитель! Очень быстро и качественно работает, понимает четко задачи и оперативно их выполняет. Рекомендую!
Отличный заказчик, одно удовольствие работать с такими людьми. Постоянно на связи, четкая постановка задач, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Ответный отзыв