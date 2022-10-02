Front-End developer

Привіт, мене звати Владислав, мені 20 років.

Я front-end developer вже 3 роки.

За цей час я вже встиг попрацювати у 2-х компаніях, де набрався багато нового досвіду та нових знань.

Я розробляю сайти використовуючи такі технології: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, BEM methodology, SAAS/SCSS, PHP.

Працюючи зі мною, Ви отримаєте:

Вчасно та якісно зроблений сайт.

Низькі ціни.

Ви можете переглянути мій сайт для додаткової інформації про мене та маї проекти: https://furmanyukvladislav.in.net/

Приємно познайомитися!