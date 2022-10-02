Front-End developer
Привіт, мене звати Владислав, мені 20 років.
Я front-end developer вже 3 роки.
За цей час я вже встиг попрацювати у 2-х компаніях, де набрався багато нового досвіду та нових знань.
Я розробляю сайти використовуючи такі технології: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, BEM methodology, SAAS/SCSS, PHP.
Працюючи зі мною, Ви отримаєте:
Вчасно та якісно зроблений сайт.
Низькі ціни.
Ви можете переглянути мій сайт для додаткової інформації про мене та маї проекти: https://furmanyukvladislav.in.net/
Приємно познайомитися!