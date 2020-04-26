Дизайн не для дизайна, а для решения задач. Ну и да, конечно, красивенький чтоб был.

Привет!

﻿Я Тарас, живу в Пскове, занимаюсь веб-дизайном. Мне 23 года, увлекаюсь барным делом, люблю обсуждать алкоголь больше, чем его пить. Женат на SMM-специалисте, так что сделать "красивенько" у нас семейное. Люблю тяжелую музыку, хотя иногда слушаю Басту. Плохо отношусь к людям, которые не здороваются, считаю, что лучше улыбнуться, чем испортить кому-то настроение. В дизайне не люблю лишние детали, которые забивают пустоту, лучше сделать контент обширнее.

Я в этих ваших интернетах:

Telegram - @Bountyfull

VK - https://vk.com/id436209260

Я не против пообщаться голосом!

Лучше так, чем долго и упорно понимать, кто о чем сказал.

Моя основная специальность - разработка дизайна сайта.

Лендинги, интернет - магазины, сайты визитки. Никаких шаблонов, только уникальные решения, основанные на ТЗ и ваших пожеланиях. Стараюсь все делать максимально быстро, установку сроков произвожу для самоконтроля=) Так же могу сделать адаптивный дизайн под планшет и смартфон, что является очень важным в современном мире. В работе использую основные инструменты дизайнера(Figma, Adobe Photoshop и Illustrator), а так же высшее образование в сфере психологии человека.

Также мне интересно:

Дизайн баннеров - разработка красочного и продающего баннера в формате JPEG и PNG.

Дизайн оформления каналов на YouTube и групп в VK - оформление, по которому тебя будут узнавать.

Как я работаю:

﻿Вдумчиво изучаю ТЗ и предмет работы - ведь для того, чтобы получилось удобно и круто, нужно разбираться в том, что

ты делаешь. А если не разбираешься - это не решит поставленной задачи, ведь странно, когда целевая аудитория разбирается в проекте лучше, чем тот, кто ее создал!

Задаю уточняющие вопросы заказчику - у кого, как не у него узнать о том, что ему нужно? Так же можно спросить о

его деле, послушать, что он думает, чтобы потом доработок было меньше.

Обговариваем вопрос оплаты - холивар про предоплату. Лучшим выходом я считаю сделать первый блок, так

заказчик не получит кота в мешке и дизайнер покажет свои честные намерения. Затем уже я беру предоплату в размере 30% и мы работаем. Также нужно понимать, что мы все люди и я всегда открыт к обсуждению вопросов об оплате.﻿

Обозначаю сроки и бюджет на разработку - никому ведь не нравятся спонтанные изменения в жизни и отхождение от плана. После утверждения ТЗ, сроков и суммы бюджета эти три вещи не будут меняться в течение работы. Есть конечно исключения, например изменился объем работы, но тут все зависит от объема и сложности, если заказчик вспомнил про фовикон в течении работы, то не проблема, это занимает не больше 5 минут с условием готового логотипа. А вот с логотипом совсем другая история.=)

﻿Работа с замечаниями или правками - зачем продавать пакет из 5 бонусных правок, если мы сюда пришли решать

задачи? Мне важно, что бы заказчик остался доволен и спокоен за свой проект, ведь нужно понимать, что мысли заказчика имеют такую же ценность в этом проекте как и твои собственные, особенно если они аргументированы и по делу. Делаю все правки всегда оперативно и довожу проект до полного утверждения. А если проект не исправить и нужно переделывать сначала, то возвращаю предоплату.

﻿Привожу все исходники в удобный для дальнейшей работы вид - помимо внешней красоты и порядка, он должен быть и внутри, чтобы не усложнять работу верстальщику. Все слои упакованы так, чтобы исключить затраты

времени на то, чтобы понять что-же этот бездарь-дизайнер имел ввиду. Я работаю обычно в Figma, так как это гораздо удобнее, но по просьбе могу сделать и в Photoshop, с этим проблем быть не должно. Так же в процессе работы у программиста могут возникнуть вопросы и я всегда открыт для ответа на них, поддержку проекта провожу от начального эскиза до полноценного запуска.

Итого в сухом остатке:

Всегда готов взяться за интересный проект, а все вышесказанное - всегда имеет возможность обсуждения. Мы все люди, которые так или иначе мыслят по разному и если есть какие-то альтернативные точки соприкосновения, я всегда их готов выслушать и пойти на уступки, ведь главное - это сделанная хорошо работа.