Цифровые, бумажные иллюстрации, портреты, разработка персонажей, фонов для приложений и видеоигр, академический рисунок, живопись, натюрморты, стикеры

⚡Немного информации о себе:

▪️Никнейм в сетях - FURA, ForryOnlu

▪️Дизайнер-иллюстратор

▪️Победитель республиканских творческих конкурсов в сфере рисунка и живописи

▪️Давно работаю с заказами и в сфере графики и рисунка. Успела поработать с успешными блоггерами (как примеры: Nikita Morozov, Мария Элвис, Милена Чижова и некоторые другие) в оформлении каналов и социальных сетей, дизайн для видеоигр. В разработке находятся фоны и персонажи текстовой игры-новеллы. Также занимаюсь созданием индивидуальных стикеров для социальных сетей и наклеек для печати. А также - создание персонажей, портретная, академическая живопись, эмблемы для государственных сайтов и организаций (и не только), открытки, роспись одежды(В Инстаграме можно увидеть больше работ)

⚡Ссылки:

Instagram - https://instagram.com/lenivyzavod?igshid=16m1xmawqfhtp

VK: https://vk.com/id362443698

Группа VK: https://vk.com/club136700987

TELEGRAM: https://t.me/fuuuuuura

Behance - https://www.behance.net/lenivyzavod

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⚡Заказы:

▪️Работа по предоплате▪️Количество правок безгранично и бесплатно▪️Цена зависит от количества работы▪️От 10$