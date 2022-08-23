⚡Немного информации о себе:
▪️Никнейм в сетях - FURA, ForryOnlu
▪️Дизайнер-иллюстратор
▪️Победитель республиканских творческих конкурсов в сфере рисунка и живописи
▪️Давно работаю с заказами и в сфере графики и рисунка. Успела поработать с успешными блоггерами (как примеры: Nikita Morozov, Мария Элвис, Милена Чижова и некоторые другие) в оформлении каналов и социальных сетей, дизайн для видеоигр. В разработке находятся фоны и персонажи текстовой игры-новеллы. Также занимаюсь созданием индивидуальных стикеров для социальных сетей и наклеек для печати. А также - создание персонажей, портретная, академическая живопись, эмблемы для государственных сайтов и организаций (и не только), открытки, роспись одежды(В Инстаграме можно увидеть больше работ)
⚡Ссылки:
Instagram - https://instagram.com/lenivyzavod?igshid=16m1xmawqfhtp
VK: https://vk.com/id362443698
Группа VK: https://vk.com/club136700987
TELEGRAM: https://t.me/fuuuuuura
Behance - https://www.behance.net/lenivyzavod
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⚡Заказы:
▪️Работа по предоплате▪️Количество правок безгранично и бесплатно▪️Цена зависит от количества работы▪️От 10$
Портфолио
- Фан-Арт по игре R-Planet (заказ)51 просмотр
- Тестовое для WildBerries63 просмотра
- Примеры работ68 просмотров
- Evelinushka118 просмотров
- Баннеры на сайты и каналы47 просмотров
- Портреты70 просмотров
- Персонажи59 просмотров
- Акварель64 просмотра
- Роспись одежды59 просмотров
- Иллюстрации для игры52 просмотра
- Академ.живопись58 просмотров
- Эмблемы48 просмотров