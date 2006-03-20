fuzzy

Гость fuzzy

 
54 годаБолгария
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Gatteria
Лекса 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Дизайнер сайтов (веб-дизайн)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Andreyrj
Гость 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$210
9 баллов
18 лет назад
Вывеска для бюро путешествий
С Владимиром приятно работать, доволен сроками и качеством!