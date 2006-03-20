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Гость
fuzzy
fuzzy
54 года
Болгария
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Лекса
Gatteria
34 года
Россия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
$250
10 баллов
16 лет назад
Дизайнер сайтов (веб-дизайн)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Гость
Andreyrj
45 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$210
9 баллов
18 лет назад
Вывеска для бюро путешествий
С Владимиром приятно работать, доволен сроками и качеством!
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Отзывы заказчиков
2
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