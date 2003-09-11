Займаюсь створенням логотипів, візитівок, плакатів, книжкових закладок та подібним, враховуючи Ваші запити
Мої навички/вміння:
• Логотипи (від трьох днів до тижня)
• Візитки (від трьох днів до тижня)
• Закладки книжкові за наданими замовником матеріалами
• Закладки книжкові, дизайн яких повністю створюється мною за завданням та на задану тему
— Робота лише з передоплати
— Починаю роботу лише після затвердження брифу, або після діалогу
— У кожну із пропозицій входить до трьох безплатних правок, інші виправлення оплачуються додатково
Люблю свою роботу та до кожного проєкту підходжу уважно та індивідуально. Працюючи зі мною, можете бути впевнені в тому, що ваше замовлення буде виконане якісно та вчасно.｡*ﾟ+*.✧
За потреби сама ж за описом можу створити дизайн майбутнього макету/роботи/лого
Портфолио
- Варіанти візиток для (вигаданої) компаніїнет просмотров
- Плакати на довільну тему та стильнет просмотров
- Поштові листівки з використанням картиннет просмотров
- Верстка сторінки з фото та текстомнет просмотров