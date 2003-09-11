Займаюсь створенням логотипів, візитівок, плакатів, книжкових закладок та подібним, враховуючи Ваші запити

Мої навички/вміння:

• Логотипи (від трьох днів до тижня)

• Візитки (від трьох днів до тижня)

• Закладки книжкові за наданими замовником матеріалами

• Закладки книжкові, дизайн яких повністю створюється мною за завданням та на задану тему

— Робота лише з передоплати

— Починаю роботу лише після затвердження брифу, або після діалогу

— У кожну із пропозицій входить до трьох безплатних правок, інші виправлення оплачуються додатково

Люблю свою роботу та до кожного проєкту підходжу уважно та індивідуально. Працюючи зі мною, можете бути впевнені в тому, що ваше замовлення буде виконане якісно та вчасно.⁠｡⁠*ﾟ⁠+*⁠.⁠✧

За потреби сама ж за описом можу створити дизайн майбутнього макету/роботи/лого