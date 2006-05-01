gaga

Гость gaga

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Сайт для клана

    $50

    В системе http://ucoz.ru дают бесплатно место под сайт форум , гостевую и т д от вас требуется красивый шаблон для Кланового сайта и встроить его в ихнею (Юкозскую) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Чат

    Всем приветик) мне нужен срочно чат со всеми наваротоми! можно чтобы установлен был на бесплатном хостинге).. жду предложений в асю 215638135

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт

    Всем приветик) у меня малеькая просба ) в одной очень хорошой игре мы открыли клан! сайт создали на сервере ucoz.ru сервис не плохой так как в вебдизайне ничего практически не понимаю(... там без ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад