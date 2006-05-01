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Нужен макрос для онлайн игры подробности по аське 215638135
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
17 лет назад
Нужен макрос для онлайн игры подробности по аське 215638135
В системе http://ucoz.ru дают бесплатно место под сайт форум , гостевую и т д от вас требуется красивый шаблон для Кланового сайта и встроить его в ихнею (Юкозскую) ...
Всем приветик) мне нужен срочно чат со всеми наваротоми! можно чтобы установлен был на бесплатном хостинге).. жду предложений в асю 215638135
Всем приветик) у меня малеькая просба ) в одной очень хорошой игре мы открыли клан! сайт создали на сервере ucoz.ru сервис не плохой так как в вебдизайне ничего практически не понимаю(... там без ...