Веб-дизайн, редизайн.
Привет. Я веб-дизайнер.
Создам продуманный дизайн сайта для Вашего бизнеса с учётом всех пожелании. В ходе работы анализирую рынок конкурентов, строю правильную логику взаимодействия пользователя с сайтом.
Также сделаю креативы, баннеры для Instagram, vk, fb.
✓Соблюдение сроков
✓Приемлемая цена
✓Стильный дизайн
✓Адаптив для мобильных устройств
✓Индивидуальный подход
Behance: https://www.behance.net/lamarapashkova/projects
Telegram: @LamaraPashkova
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