Веб-дизайн, редизайн.

Привет. Я веб-дизайнер.

Создам продуманный дизайн сайта для Вашего бизнеса с учётом всех пожелании. В ходе работы анализирую рынок конкурентов, строю правильную логику взаимодействия пользователя с сайтом.

Также сделаю креативы, баннеры для Instagram, vk, fb.

✓Соблюдение сроков

✓Приемлемая цена

✓Стильный дизайн

✓Адаптив для мобильных устройств

✓Индивидуальный подход

Behance: https://www.behance.net/lamarapashkova/projects

Telegram: @LamaraPashkova