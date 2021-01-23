gaixare

Ламара gaixare

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн, редизайн.

Привет. Я веб-дизайнер. 

Создам продуманный дизайн сайта для Вашего бизнеса с учётом всех пожелании. В ходе работы анализирую рынок конкурентов, строю правильную логику взаимодействия пользователя с сайтом. 

Также сделаю креативы, баннеры для Instagram, vk, fb.

✓Соблюдение сроков

✓Приемлемая цена

✓Стильный дизайн

✓Адаптив для мобильных устройств

✓Индивидуальный подход

Behance:  https://www.behance.net/lamarapashkova/projects

Telegram:  @LamaraPashkova 