Здравствуйте.
Моя специальность - лингвист/преподаватель английского языка. Со времени окончания университета моя работа так или иначе была связана с языком, а именно я работала устным/письменным переводчиком в иностранной компании. Затем несколько лет была связана с импортом/экспортом товаров.
Также пробовала себя в качестве писателя, был небольшой опыт ведения блога http://women-xxi-century.blogspot.ru/.
Буду рада сотрудничать как с заказчиками переводов, так и заказчиками копирайтинга (ближе женская тематика и психология).
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Переводы
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