Здравствуйте.

Моя специальность - лингвист/преподаватель английского языка. Со времени окончания университета моя работа так или иначе была связана с языком, а именно я работала устным/письменным переводчиком в иностранной компании. Затем несколько лет была связана с импортом/экспортом товаров.

Также пробовала себя в качестве писателя, был небольшой опыт ведения блога http://women-xxi-century.blogspot.ru/.

Буду рада сотрудничать как с заказчиками переводов, так и заказчиками копирайтинга (ближе женская тематика и психология).