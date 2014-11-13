gala1982

Галина gala1982

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Здравствуйте.

Моя специальность - лингвист/преподаватель английского языка. Со времени окончания университета моя работа так или иначе была связана с языком, а именно я работала устным/письменным переводчиком в иностранной компании. Затем несколько лет была связана с импортом/экспортом товаров.

Также пробовала себя в качестве писателя, был небольшой опыт ведения блога http://women-xxi-century.blogspot.ru/

Буду рада сотрудничать как с заказчиками переводов, так и заказчиками копирайтинга (ближе женская тематика и психология).

Переводы
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга