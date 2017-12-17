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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Андрей отлично справился с заданием, все было сделано качественно и быстро. Буду сотрудничать и дальше. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Канат неукоснительно выполнил все условия договора, кроме этого зарекомендовал себя как доброжелательный и ответственный заказчик. Сотрудничеством очень доволен!