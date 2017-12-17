galaktika302

Андрей Андреев galaktika302

 
46 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Выполню качественный рерайт и копирайт любого уровня сложности. Уникальные продающие тексты.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kesha075
48 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Требуется рерайтер для написания статей строительную тематику
Андрей отлично справился с заданием, все было сделано качественно и быстро. Буду сотрудничать и дальше. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Канат неукоснительно выполнил все условия договора, кроме этого зарекомендовал себя как доброжелательный и ответственный заказчик. Сотрудничеством очень доволен!
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