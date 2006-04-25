galaktionova

Анна Галактионова galaktionova

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вэб дизайнер С-Пб. в штат или регулярный фриланс

    $1000

    Требуется вэб дизайнер в штат или на регулярный freelance. Обязательно наличие портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 850$ плюс бонусы от проектов . Контактная информация: ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэшер (обязательно проживание в С-Пб)

    Требуется флэшер для эпизодической, но регулярной работы. Требования: проживание в С-Пб., уверенные навыки программировнаия "физики" на ActionScript, наличие портфолио. Резюме и портфолио просьба высылать на [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический дизайнер С-Пб 600$

    $600

    Гибкий график, офис на петроградке, основная задача - срочные и мелкие работы: баннеры, доделки-доработки, верстка. Желательно практическое знание div'ной верстки зп - 600$ Портфолио высылать на [email protected] Телефон для справок: 380-71-00 Галактионова Анна

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php программист

    $500

    В компанию по созданию вэб сайтов www.spbnews.ru требуется php программист. - мол чел 20-30 лет от роду - качественное практическое знание пхп,SQL92,Mysql - желание работать - адекватное восприятие окружающей действительности Условия: - офис на Петроградке - гибкий график (возможность совмещать с учебой) - ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический дизайнер С-Пб 600$

    $1000

    Гибкий график, офис на петроградке, основная задача - срочные и мелкие работы: баннеры, доделки-доработки, верстка. Желательно практическое знание div'ной верстки зп - 600$ Портфолио высылать на [email protected] Телефон для справок: 380-71-00 Галактионова Анна

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Специалист по продвижению web сайтов(обязательно С-Пб.)

    $1000

    На постоянную удаленную работу требуется продвижению web сайтов. Должностные обязанности: Продвижение сайтов в поисковых системах Требования: Обязательно проживание в С-Пб! обязателен Опыт от 1 года в продвижении сайтов (нескольких проектов одновременно) , опыт активного размещения ссылок, ...

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтер

    $1000

    В компанию, занимающуюся интернет проектами требуется копирайтер. Основная тематика - вэб технологии.Написание пресс релизов, коммерческих предложений, презентаций. Требования: обязательно проживание в С-Пб, наличие подобного опыта работы и портфолио.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web дизайнер

    $1000

    В компанию по созданию web проектов требуется дизайнер на постоянную работу. Обязательно наличие портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, оочень гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 500$ плюс бонусы от ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web дизайнер (C-Пб)

    $1000

    В компанию по созданию web проектов требуется дизайнер на постоянную работу. Обязательно наличие внятного портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, оочень гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 500$ плюс бонусы ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Ищем web дизайнера со знанием html верстки

    Требуется web дизайнер на проекты на удаленной основе. Портфолио(ссылки на работающие сайты) и прайсы высылайте на [email protected] З.Ы. в теме письма просьба указывать web дизайнер Контактная информация: Галактионова Анна т.: 7021192 [email protected]

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Php программист

    $1000

    В компанию по созданию вэб сайтов www.spbnews.ru требуется php программист. Нам нужно: - мол чел 20-30 лет от роду - качественное практическое знание пхп,SQL92,Mysql - желание работать - адекватное восприятие окружающей действительности У нас есть: - офис на Петроградке - гибкий график (возможность ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад