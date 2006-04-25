galaktionova

Требуется вэб дизайнер в штат или на регулярный freelance. Обязательно наличие портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 850$ плюс бонусы от проектов . Контактная информация: ...
Анна Галактионова galaktionovagalaktionova
- $1000Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Регулярная нагрузка. Оплата, естественно, по договоренности. Требования: -проживание в С-Пб. -наличие портфолио -навыки верстки Конт.инф.: Галактионова Анна [email protected]Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется флэшер для эпизодической, но регулярной работы. Требования: проживание в С-Пб., уверенные навыки программировнаия "физики" на ActionScript, наличие портфолио. Резюме и портфолио просьба высылать на [email protected]Закрыт17 лет назад
- $600
Гибкий график, офис на петроградке, основная задача - срочные и мелкие работы: баннеры, доделки-доработки, верстка. Желательно практическое знание div'ной верстки зп - 600$ Портфолио высылать на [email protected] Телефон для справок: 380-71-00 Галактионова АннаЗакрыт17 лет назад
- $500
В компанию по созданию вэб сайтов www.spbnews.ru требуется php программист. - мол чел 20-30 лет от роду - качественное практическое знание пхп,SQL92,Mysql - желание работать - адекватное восприятие окружающей действительности Условия: - офис на Петроградке - гибкий график (возможность совмещать с учебой) - ...Закрыт17 лет назад
обязательно опыт работы по дизайну и верстке ГАЗЕТЫ в InDesign'е, и проживание в С-Пб. Портфолио и прайс - на [email protected] т.: 380-71-00 Галактионова АннаВерстка полиграфии3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Гибкий график, офис на петроградке, основная задача - срочные и мелкие работы: баннеры, доделки-доработки, верстка. Желательно практическое знание div'ной верстки зп - 600$ Портфолио высылать на [email protected] Телефон для справок: 380-71-00 Галактионова АннаЗакрыт17 лет назад
- $500
нужно разработать логотип для информ агентства. Подробности в ответ на портфолио и прайсы. Обязательно проживание в Спб., работа разовая.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
На постоянную удаленную работу требуется продвижению web сайтов. Должностные обязанности: Продвижение сайтов в поисковых системах Требования: Обязательно проживание в С-Пб! обязателен Опыт от 1 года в продвижении сайтов (нескольких проектов одновременно) , опыт активного размещения ссылок, ...Закрыт17 лет назад
- $1000
В компанию, занимающуюся интернет проектами требуется копирайтер. Основная тематика - вэб технологии.Написание пресс релизов, коммерческих предложений, презентаций. Требования: обязательно проживание в С-Пб, наличие подобного опыта работы и портфолио.Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
В компанию по созданию web проектов требуется дизайнер на постоянную работу. Обязательно наличие портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, оочень гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 500$ плюс бонусы от ...Закрыт17 лет назад
- $1000
В компанию по созданию web проектов требуется дизайнер на постоянную работу. Обязательно наличие внятного портфолио, желательно знание div'ной верстки. Офис рядом со ст.м. петроградская, оочень гибкий график, интересные проекты, з\п оклад от 500$ плюс бонусы ...Закрыт18 лет назад
Требуется флэшер на доработку игры Блэк Джэк. Контактная информация: Галактионова Анна т.: 702-11-92 [email protected]Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется web дизайнер на проекты на удаленной основе. Портфолио(ссылки на работающие сайты) и прайсы высылайте на [email protected] З.Ы. в теме письма просьба указывать web дизайнер Контактная информация: Галактионова Анна т.: 7021192 [email protected]Закрыт18 лет назад
Новостной флэшовый сайт. Программинг. Обязательно: отличное знание Actionscript!!! Галактионова АннаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
В компанию по созданию вэб сайтов www.spbnews.ru требуется php программист. Нам нужно: - мол чел 20-30 лет от роду - качественное практическое знание пхп,SQL92,Mysql - желание работать - адекватное восприятие окружающей действительности У нас есть: - офис на Петроградке - гибкий график (возможность ...Закрыт18 лет назад