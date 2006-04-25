galaktionova

В компанию по созданию вэб сайтов www.spbnews.ru требуется php программист. Нам нужно: - мол чел 20-30 лет от роду - качественное практическое знание пхп,SQL92,Mysql - желание работать - адекватное восприятие окружающей действительности У нас есть: - офис на Петроградке - гибкий график (возможность ...