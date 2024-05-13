Создаю эффективные и функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса
Создаю эффективные и функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса/ Все сайты собираю на платформе Tilda Publishing и знаю как использовать ее возможности, чтобы сделать сайт красивым и функциональным.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Сайты «под ключ»
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