galas83

Галина galas83

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Создаю эффективные и функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса

Создаю эффективные и функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса/ Все сайты собираю на платформе Tilda Publishing и знаю как использовать ее возможности, чтобы сделать сайт красивым и функциональным.

Сайты «под ключ»
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$10/час
от $10от 10 дней
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