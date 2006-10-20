Мы занимаемся разработкой скриптов и программированием - web-приложений, которые помогут вывести Ваш сайт на новый функционально более высокий уровень, создаем новые сайты, проводим дизайн, редизайн и оптимизацию сайта для поисковых систем. Вы можете купить один из стандартных или заказать разработку уникального, специализированного скрипта для Вашего сайта.

Скрипты изготовлены в виде самодостаточных и независимых модулей в котором дизайн (html-скрипта) и код разнесены.

Каждый из скриптов имеет несколько уровней защиты, что обеспечит безопасность в случае попытки взлома.

Мы даем гарантию безопасности на 2 года, в течении которых мы бесплатно приводим скрипты в рабочее состояние и устраняем дыры в системе безопасности.

Более подробную информацию Вы можете узнать на на нашем сайте http://ru.galenko.com.

Что бы Вы сами смогли убедиться в высокой эффективности наших скриптов, мы разработали для Вас на сайте http://ru.galenko.com раздел, где бы Вы смогли протестировать наши работы. Свяжитесь с нами, и мы вышлем Вам логин и пароль для входа в защищенную часть сайта, где Вы не только сможете проверить качество и высокую функциональность наших скриптов, но и оценить удобство управления.