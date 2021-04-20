http://galietskii.000webhostapp.com/ - Сайт портфолио
Навыки:
Современные стандарты верстки: блочная, кроссбраузерная, резиновая, адаптивная
- HTML5/CSS3/Основы JS
- Основа DOM
- BEM
- Верстка с использованием Flexbox,Grid
- PHP( могу прикрутить скрипт отправки данных на почту)
- jQuery( слайдеры)
- Владение инструментами: Sublime Text 3, VS Code и другими
- Работа с макетом, векторной и растровой графикой: Photoshop, Figma, Avocode
Обо мне:
Работаю с любыми типами задач:
- Создание новых страниц/проектов.
- Обновление существующих страниц/проектов.
- Адаптация под мобильные устройства.
- Правки, добавления контента.
При необходимости готов предоставить портфолио и выполнить тестовое задание)
Номер: +380734374711
Мои работы: https://galietskii.github.io/business/
https://galietskii.github.io/job/
https://galietskii.github.io/mycompany/
https://galietskii.github.io/travel/