galietskii

Илья Попов galietskii

 
21 годУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML, CSS, JS Coder

http://galietskii.000webhostapp.com/ - Сайт портфолио

 Навыки:

Современные стандарты верстки: блочная, кроссбраузерная, резиновая, адаптивная

- HTML5/CSS3/Основы JS

- Основа DOM

- BEM

- Верстка с использованием Flexbox,Grid

- PHP( могу прикрутить скрипт отправки данных на почту)

- jQuery( слайдеры)

- Владение инструментами: Sublime Text 3, VS Code и другими

- Работа с макетом, векторной и растровой графикой: Photoshop, Figma, Avocode

 Обо мне:

Работаю с любыми типами задач:

- Создание новых страниц/проектов.

- Обновление существующих страниц/проектов.

- Адаптация под мобильные устройства.

- Правки, добавления контента.

 При необходимости готов предоставить портфолио и выполнить тестовое задание)

Номер: +380734374711

Мои работы: https://galietskii.github.io/business/

https://galietskii.github.io/job/

https://galietskii.github.io/mycompany/

https://galietskii.github.io/travel/

PHPHTMLCSSFigmajQuery