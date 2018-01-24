galina-lut

Галина galina-lut

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Детская иллюстрация
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

sharpeenko
Андрей 
54 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрации на сайт
Галина выполнила заказ так, как было нужно, при этом сдала все этапы раньше срока. Все правки были оперативно реализованы. Хотелось бы отметить желание вникнуть, разобраться, сделать так, как требуется. После выполнения этого заказа было решено продолжить сотрудничество с Галиной.
С Андреем понравилось работать. Четко и ясно составленные ТЗ. Правки вносились по делу. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
1001id
43 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рекламный персонаж
Галина замечательный профессионал! Всегда на связи, вносила все изменения и правки, как я просила. Большое спасибо ей!
Наталья вежливый приятный человек.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга