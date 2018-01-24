Галина выполнила заказ так, как было нужно, при этом сдала все этапы раньше срока. Все правки были оперативно реализованы. Хотелось бы отметить желание вникнуть, разобраться, сделать так, как требуется. После выполнения этого заказа было решено продолжить сотрудничество с Галиной.