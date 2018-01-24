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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
7 лет назад
Галина выполнила заказ так, как было нужно, при этом сдала все этапы раньше срока. Все правки были оперативно реализованы. Хотелось бы отметить желание вникнуть, разобраться, сделать так, как требуется. После выполнения этого заказа было решено продолжить сотрудничество с Галиной.
Ответный отзыв
С Андреем понравилось работать. Четко и ясно составленные ТЗ. Правки вносились по делу. Оплата вовремя.
$1
10 баллов
7 лет назад
Галина замечательный профессионал! Всегда на связи, вносила все изменения и правки, как я просила. Большое спасибо ей!
Ответный отзыв
Наталья вежливый приятный человек.
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга