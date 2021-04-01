Работа с текстами

Привет всем! Мое имя Галина. Я выпускник "Академии интернет профессий", имею высшее образование. Я мастер транскрибации: грамотно перевожу аудио/видео в тексты, редактирую, корректирую тексты на орфографические, стилистические ошибки, хорошо озвучиваю тексты. Мои принципы: не работаю с помощью программы, а только вручную, соблюдаю сроки и работаю до полного утверждения, выполняю задания добросовестно, качественно.

Порядок работы: даете краткое ТЗ в любом виде. Договариваемся о точной стоимости и сроках выполнения работы. Выполняю работу. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.