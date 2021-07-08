Меня зовут Галина и я веб-дизайнер.

Я помогу вам создать не только уникальный дизайн, но и с помощью него смогу донести ценности и преимущества вашего продукта, структурно собрать информацию и выделиться среди конкурентов.

В мои услуги входит:

- дизайн чек-листов, гайдов, воркбуков

- оформление презентаций

- создание рекламных баннеров

- дизайн визиток, прайс-листов, сертификатов, приглашений

Также я предоставляю услуги по созданию сайтов с помощью сервисов Figma и Tilda.

Работаю по предоплате.

Портфолио имеется.

Буду рада сотрудничеству!