Меня зовут Галина и я веб-дизайнер.
Я помогу вам создать не только уникальный дизайн, но и с помощью него смогу донести ценности и преимущества вашего продукта, структурно собрать информацию и выделиться среди конкурентов.
В мои услуги входит:
- дизайн чек-листов, гайдов, воркбуков
- оформление презентаций
- создание рекламных баннеров
- дизайн визиток, прайс-листов, сертификатов, приглашений
Также я предоставляю услуги по созданию сайтов с помощью сервисов Figma и Tilda.
Работаю по предоплате.
Портфолио имеется.
Буду рада сотрудничеству!
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