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Образование

Тернопольский национальный экономический университет, ННИМЕВ им. Б. Гаврилишина, международные экономические отношения, международная информация, Тернополь.

2011-2015 гг. ТНЭУ, Украино-немецький экономический факультет, международные экономические отношения, бакалавр

2015-2017 гг. ННИМЕВ им. Б. Гаврилишина, международная информация, магистр

2014 - 1 семестр обучения в Дрезденском техническом университете (Германия) на специальности Экономическая наука, в течение обучения дополнительно посещала курсы немецкого языка.

Дополнительное образование

TUDIAS, немецкий язык, летние курсы (Дрезден, Германия) (2013, 1 месяц)

TUDIAS, немецкий язык (Дрезден, Германия) (2014, 5 месяцев)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером - хорошо владею пакетом программ Microsoft Office, ABBYY Fine Reader, BPWin, MathCad, Project Manager, IBM SPSS.

Знание языков

Немецкий - B2/C1

Английский - B2/C1

Русский - свободно

Украинский - свободно

Дополнительная информация

Очень ответственная, работу выполняю вовремя. Люблю, чтобы работа была выполнена на высшем уровне.