Качественные переводы (Deutsch, English, русский, українська) в установленные сроки!
Образование
Тернопольский национальный экономический университет, ННИМЕВ им. Б. Гаврилишина, международные экономические отношения, международная информация, Тернополь.
- 2011-2015 гг. ТНЭУ, Украино-немецький экономический факультет, международные экономические отношения, бакалавр
- 2015-2017 гг. ННИМЕВ им. Б. Гаврилишина, международная информация, магистр
- 2014 - 1 семестр обучения в Дрезденском техническом университете (Германия) на специальности Экономическая наука, в течение обучения дополнительно посещала курсы немецкого языка.
Дополнительное образование
TUDIAS, немецкий язык, летние курсы (Дрезден, Германия) (2013, 1 месяц)
TUDIAS, немецкий язык (Дрезден, Германия) (2014, 5 месяцев)
Профессиональные и другие навыки
Навыки работы с компьютером - хорошо владею пакетом программ Microsoft Office, ABBYY Fine Reader, BPWin, MathCad, Project Manager, IBM SPSS.
Знание языков
Немецкий - B2/C1
Английский - B2/C1
Русский - свободно
Украинский - свободно
Дополнительная информация
Очень ответственная, работу выполняю вовремя. Люблю, чтобы работа была выполнена на высшем уровне.
Портфолио
- Перевод договора с немецкого на русский130 просмотров
- Перевод статьи с украинского на немецкий177 просмотров
- Перевод аннотации с украинского на английский168 просмотров
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
#435