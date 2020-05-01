Занимаюсь разработкой игр на Unity
Пока в моём портфолио только 3 игры собственной разработки, которые я так и не довёл до релиза из-за недостатка умений в отрисовке графики, поэтому я решил попробовать выполнение заказов по написанию кода для игр на этой площадке. Также у меня есть YouTube канал с обучающими видео по Unity.
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Портфолио
- Поуровневая 3D игра164 просмотра
- Космический шутер 2D170 просмотров
- 3D игра TimeKiller175 просмотров
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 10 дней
нет рейтинга