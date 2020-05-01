Занимаюсь разработкой игр на Unity

Пока в моём портфолио только 3 игры собственной разработки, которые я так и не довёл до релиза из-за недостатка умений в отрисовке графики, поэтому я решил попробовать выполнение заказов по написанию кода для игр на этой площадке. Также у меня есть YouTube канал с обучающими видео по Unity.