gameDevUnity

Никита gameDevUnity

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь разработкой игр на Unity

Пока в моём портфолио только 3 игры собственной разработки, которые я так и не довёл до релиза из-за недостатка умений в отрисовке графики, поэтому я решил попробовать выполнение заказов по написанию кода для игр на этой площадке. Также у меня есть YouTube канал с обучающими видео по Unity.

Портфолио

Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $50от 10 дней
нет рейтинга