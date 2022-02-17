Профессиональная обработка фото любой сложности и вида

Всем привет! Нужна качественная и быстрая работа над созданием баннеров визиток, превью на ютуб и прочего?

Пишите в ЛС. Выполняю практически все по среднему прайсу.

Немного обо мне:

Меня зовут Андрей, Я специалист по фотоманипуляциям и любым работам по редактированию в Adobe Photoshop, со стажем 3,5 года. Так же есть опыт в редактировании видео через Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro

Услуги, которые я предоставляю:

•Обработка фотографий

•Редактирование фотографий

•Ретушь и улучшение фотографий

•Цветокоррекция фотографий и цветокоррекция

•Удаление/Размытие/Изменение фона

•Регулировка цвета и изменение

•Изменение размера фото/улучшение/обрезка

•Фильтры и эффекты

•Высококачественная ретушь

•Смена лица на фото

•Удаление объектов

•Тонирование кожи

•Окрашивание волос

Почему именно я?

•3 года опыта работы с фотографиями и редактированием Adobe Photoshop.

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•понимание психологии человека в плане визуализации и теории цвета.

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•Предлагайте изменения, пока не будете удовлетворены.

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•Максимальная гарантия удовлетворенности.

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•Быстрое, дружелюбное обслуживание клиентов.

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•Скидки для постоянных заказчиков.

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•Для индивидуальных заказов я дам вам лучший прайс.