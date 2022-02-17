Всем привет! Нужна качественная и быстрая работа над созданием баннеров визиток, превью на ютуб и прочего?
Пишите в ЛС. Выполняю практически все по среднему прайсу.
Немного обо мне:
Меня зовут Андрей, Я специалист по фотоманипуляциям и любым работам по редактированию в Adobe Photoshop, со стажем 3,5 года. Так же есть опыт в редактировании видео через Adobe After Effects; Adobe Premiere Pro
Услуги, которые я предоставляю:
•Обработка фотографий
•Редактирование фотографий
•Ретушь и улучшение фотографий
•Цветокоррекция фотографий и цветокоррекция
•Удаление/Размытие/Изменение фона
•Регулировка цвета и изменение
•Изменение размера фото/улучшение/обрезка
•Фильтры и эффекты
•Высококачественная ретушь
•Смена лица на фото
•Удаление объектов
•Тонирование кожи
•Окрашивание волос
Почему именно я?
•3 года опыта работы с фотографиями и редактированием Adobe Photoshop.
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•понимание психологии человека в плане визуализации и теории цвета.
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•Предлагайте изменения, пока не будете удовлетворены.
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•Максимальная гарантия удовлетворенности.
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•Быстрое, дружелюбное обслуживание клиентов.
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•Скидки для постоянных заказчиков.
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•Для индивидуальных заказов я дам вам лучший прайс.
Портфолио
- Улучшение качества/размера фото21 просмотр
- Цветокорекция18 просмотров
- Фотоманипуляции15 просмотров
- Ретушь19 просмотров