ganzdesign

Графический дизайнер / Сторисмейкер/ Переводчик

Стремлюсь создавать уникальные и привлекательные сторис, подчеркивающие ценности и возможности клиентов, а также визуальные элементы, которые делают ваш бренд удобным и запоминающимся. Так же владею английским (уровень С1), украинским (носитель), польским (уровень В2) и русским (носитель) языками, благодаря чему могу заниматься переводами текстов.

Умения:

Создание уникальных сториз и контент-материалов для социальных сетей, с фокусом на профессиональных аспектах и карьерном росте.

Разработка брендинга, логотипов и дизайна для брендов и заведений.

Создание эффективных визуальных решений для рекламных кампаний, брошюр, листовок и презентаций.

Перевод текстов с/на польский, украинский, английский и русский языки.

Навыки:

Опыт в создании продающего контента и историй.

Владение Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Умение коммуницировать с аудиторией, успешно достигать бизнес-целей клиентов через дизайн и сторителлинг.

Владение польским, украинским, английским и русским языками на профессиональном уровне.

Опыт использования CAT-инструментов (Computer-Assisted Translation) для повышения эффективности перевода.

Отличные навыки письменного перевода.

Внимательность к деталям и орфографическая грамотность.

Образование:

Успешно закончила курс "Графічного дизайна" от Polygon CG & IT Center.