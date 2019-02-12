Владею Photoshop и Illustrator.
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн листовки135 просмотров
- Дизайн визитки148 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделал все быстро и красиво. Рекомендую)
Ответный отзыв
Очень позитивный парень. Благодарю за заказ. Четко сформулированный заказ, активность и содействие в продвижении рабочего процесса, вежливость и общительность . Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)