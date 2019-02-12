garg_on

Макс garg_on

 
25 летРоссия/Оренбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Владею Photoshop и Illustrator.

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
link66
26 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать листовку A6
Сделал все быстро и красиво. Рекомендую)
Очень позитивный парень. Благодарю за заказ. Четко сформулированный заказ, активность и содействие в продвижении рабочего процесса, вежливость и общительность . Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
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