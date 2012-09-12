Web-программист, веб-администратор, веб-мастер, seo

Работа над разовыми проектами. Web-дизайн, программирование, продвижение сайтов.

Индивидуальные и групповые разработки: интернет магазины, корпоративные сайты, сайты визитки, портальные системы, CMS, дизайн-макеты и их вёрстка, графика для сайтов, анимация.

SEO – продвижение сайтов в Интернете.

Оптимизация web-приложений под высокие нагрузки.

Технологии:

Графические программы: Photoshop (web-дизайн, полиграфия),

Flash (анимация, программирование), 3D MAX (основы).

Использую в разработках технологии: php (ооп), codeigniter, java script, ajax,

html, css, flash/action script 2.0,

mysql.

Системы управления: Bitrix, Joomla, Wordpress.