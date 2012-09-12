Web-программист, веб-администратор, веб-мастер, seo
Работа над разовыми проектами. Web-дизайн, программирование, продвижение сайтов.
Индивидуальные и групповые разработки: интернет магазины, корпоративные сайты, сайты визитки, портальные системы, CMS, дизайн-макеты и их вёрстка, графика для сайтов, анимация.
SEO – продвижение сайтов в Интернете.
Оптимизация web-приложений под высокие нагрузки.
Технологии:
Графические программы: Photoshop (web-дизайн, полиграфия),
Flash (анимация, программирование), 3D MAX (основы).
Использую в разработках технологии: php (ооп), codeigniter, java script, ajax,
html, css, flash/action script 2.0,
mysql.
Системы управления: Bitrix, Joomla, Wordpress.
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Веб-программирование
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