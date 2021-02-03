Быстрая и качественная верстка
Используемые технологии/навыки
- HTML5
- CSS3
- JavaScript, jQuery
- Flexbox
- Grid Layout
- Gulp
- SCSS/SASS
- Адаптивность
- Кроссбраузерность (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Анимации (@keyframes, animate.css)
- Работа с SVG
- БЭМ-Нейминг
- Макеты в Figma, Zeplin
- Pixel perfect
- Верстка "как на бутстрапе" без использования Bootstrap
Контактная информация
- Email: [email protected]
- Telegram: @garrethta
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