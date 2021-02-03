garrethta

Роман garrethta

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Быстрая и качественная верстка

Используемые технологии/навыки

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • Flexbox
  • Grid Layout
  • Gulp
  • SCSS/SASS
  • Адаптивность
  • Кроссбраузерность (IE, Safari, Firefox, Chrome)
  • Анимации (@keyframes, animate.css)
  • Работа с SVG
  • БЭМ-Нейминг
  • Макеты в Figma, Zeplin
  • Pixel perfect
  • Верстка "как на бутстрапе" без использования Bootstrap

Контактная информация

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