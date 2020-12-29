Диктор, вокалист, звукорежиссер, brand-voice

Добрый день! Уже больше 10-ти лет я работаю в сфере радио, телевидения и развлекательной сферы. Я диктор, ведущий новостей на радио и ТВ, звукорежиссер рекламных роликов и прочих аудиоматериалов для радиоэфира, а так же вокалист. Имею возможность записи рекламных и брендовых напевок, изготовления аудиороликов и просто записи начиток. Около 5-ти лет проработал на Классном Радио (Шансон). Для примера есть работы и в этом формате. Дополнительную информацию и демо-материалы могу выслать по вашей просьбе. Буду рад любому сотрудничеству.

С уважением, Игорь Нечипоренко.