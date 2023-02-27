Шдвидко пишу та дешево

Я молодий фахівець з Ужгорода, з досвідом в копірайтингу протягом 2 років. Я працював на фрілансі, виконуючи різноманітні завдання з написання текстів та контент-маркетингу.Я маю середню освіту та володіє досвідом у створенні якісного контенту для різних видів рекламних матеріалів. Я маю навички управління часом та прийняття рішень, що дозволяє мені ефективно виконувати завдання в строк і з високою якістю. Я зацікавлений у розвитку своєї кар'єри в сфері копірайтингу та готовий навчатися новому.