Векторные и растровые иллюстрации, создание логотипов, верстка, анимация.
Программы:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign.
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Создание логотипа для бренда свечей2 просмотра
- Перевод растровых логотипов в вектор2 просмотра
- Верстка книги для светотехнической компании2 просмотра
- Создание открытки для светотехнической компаниинет просмотров
- Создание открытки для светотехнической компаниинет просмотров
- Векторные портреты футболистов600 просмотров
- Графические портреты294 просмотра
- Анимация230 просмотров
- Анимация171 просмотр
- Анимация156 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Была задача нарисовать в векторе портреты футболистов (всего 60+5 футболистов ). Задание выполнялось поэтапно, группами по 10 штук. С задачей Алла справилась хорошо. Примеры выполненной работы можно увидеть у Аллы в портфолио.
Ответный отзыв
Осталась довольна сотрудничеством, и могу рекомендовать Владимира как заказчика.
$25
10 баллов
4 года назад
Была задача нарисовать в векторе трибуны стадиона с болельщиками. Алла с задачей справилась. Рекомендую.
Ответный отзыв
Владимир зарекомендовал себя как хороший и понимающий заказчик, рекомендую его для сотрудничества.
$50
10 баллов
4 года назад
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество максимально качественное и эффективное, тз грамотное и понятное, быстрая грамотная обратная связь, оплата в срок.
$50
10 баллов
4 года назад
Как и по предыдущим работам - сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Эффективное и приятное сотрудничество, могу рекомендовать Владимира как проверенного заказчика.
$50
10 баллов
4 года назад
Была задача по фото нарисовать персонажей в векторе. С задачей справилась хорошо. Приятная в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интересное задание, грамотная постановка задачи и корректировок. Вся коммуникация вежливая и быстрая.