gavral_la

Алла gavral_la

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Векторные и растровые иллюстрации, создание логотипов, верстка, анимация.

Программы:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

idelkin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Головы футболистов в векторе 7 (10 шт)
Была задача нарисовать в векторе портреты футболистов (всего 60+5 футболистов ). Задание выполнялось поэтапно, группами по 10 штук. С задачей Алла справилась хорошо. Примеры выполненной работы можно увидеть у Аллы в портфолио.
Осталась довольна сотрудничеством, и могу рекомендовать Владимира как заказчика.
Ответный отзыв
idelkin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Иллюстрация стадиона в векторе
Была задача нарисовать в векторе трибуны стадиона с болельщиками. Алла с задачей справилась. Рекомендую.
Владимир зарекомендовал себя как хороший и понимающий заказчик, рекомендую его для сотрудничества.
Ответный отзыв
idelkin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Головы футболистов в векторе 6 (10 шт)
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Сотрудничество максимально качественное и эффективное, тз грамотное и понятное, быстрая грамотная обратная связь, оплата в срок.
Ответный отзыв
idelkin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Головы футболистов в векторе 5 (10 шт)
Как и по предыдущим работам - сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Эффективное и приятное сотрудничество, могу рекомендовать Владимира как проверенного заказчика.
Ответный отзыв
idelkin
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
4 года назад
Головы футболистов в векторе 4 (10 шт)
Была задача по фото нарисовать персонажей в векторе. С задачей справилась хорошо. Приятная в общении. Рекомендую.
Интересное задание, грамотная постановка задачи и корректировок. Вся коммуникация вежливая и быстрая.
Ответный отзыв
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