idelkin

Владимир idelkin

 
37 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
At-1
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Футболисты в векторе
Все прошло отлично
Всё ок.
Ответный отзыв
gavral_la
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Головы футболистов в векторе 7 (10 шт)
Осталась довольна сотрудничеством, и могу рекомендовать Владимира как заказчика.
Была задача нарисовать в векторе портреты футболистов (всего 60+5 футболистов ). Задание выполнялось поэтапно, группами по 10 штук. С задачей Алла справилась хорошо. Примеры выполненной работы можно увидеть у Аллы в портфолио.
Ответный отзыв
gavral_la
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Иллюстрация стадиона в векторе
Владимир зарекомендовал себя как хороший и понимающий заказчик, рекомендую его для сотрудничества.
Была задача нарисовать в векторе трибуны стадиона с болельщиками. Алла с задачей справилась. Рекомендую.
Ответный отзыв
gavral_la
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Головы футболистов в векторе 6 (10 шт)
Сотрудничество максимально качественное и эффективное, тз грамотное и понятное, быстрая грамотная обратная связь, оплата в срок.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
gavral_la
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Головы футболистов в векторе 5 (10 шт)
Эффективное и приятное сотрудничество, могу рекомендовать Владимира как проверенного заказчика.
Как и по предыдущим работам - сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв