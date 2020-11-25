Здравствуйте. Необходимо нарисовать в векторе (Adobe Illustrator или Adobe Flash Professional) головы футболистов. Подробное описание работы находится в прикрепленном файле. Всего футболистов будет не менее 60 (вероятно больше). Но для конкурса нужно нарисовать только 5 штук. Конкурс нужен ...