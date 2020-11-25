Здравствуйте. Необходимо сделать перевод с русского на английский. Тематика: тексты со страниц сайта, на котором представлены мини игры футбольной тематики. Упор на качество перевода, а не на скорость.
- Переводы1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо нарисовать в векторе головы 10 футболистов. $5 за одного. Все подробности в прилагаемых файлах. Безопасный платеж.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Необходимо найти фото лиц футболистов в [u]нужном ракурсе[/u]. Подробная информация в файле. Желательно найти человека, который будет регулярно делать такую работу. Безопасная сделка. PS. Указывайте стоимость вашей работы.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
В файле.Завершен3 года назад
Здравствуйте. В файле. Предлагаю сначала сделать зарисовки основных деталей стадиона и болельщиков. Чтобы потом не делать трудозатратных корректировок.Завершен3 года назад
- $50
В файле.Завершен3 года назад
- $50
В файле.Завершен3 года назад
- $50
В файле.Завершен3 года назад
- $50
Задание во вложении.Завершен3 года назад
- $50
Здравствуйте. Задание во вложении.Завершен3 года назад
- $25
Здравствуйте. Необходимо нарисовать в векторе (Adobe Illustrator или Adobe Flash Professional) головы футболистов. Подробное описание работы находится в прикрепленном файле. Всего футболистов будет не менее 60 (вероятно больше). Но для конкурса нужно нарисовать только 5 штук. Конкурс нужен ...Завершен3 года назад
Здравствуйте, нужно сделать перевод текста с русского (в файле выделен зеленым) на английский. Если не ошибаюсь, то где-то до 8 тыс. знаков с пробелами.Переводы2 исполнителяЗавершен3 года назад