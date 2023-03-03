gberf7233356

Веб-дизайнер

Меня зовут Карина и я веб-дизайнер.



Создам уникальный дизайн для вашего сайта/лендинга.



Также могу сделать дизайн:

- Баннера

- Гайда

- Чек-листа

-Инфографики для маркетплейсов

- Презентации



Плюсы работы со мной:

- Беру предоплату только после согласования дизайна обложки;

- Всегда на связи-

Первый результаты по проекту будут уже завтра

К правкам отношусь спокойно