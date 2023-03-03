gberf7233356

Карина Шаблий gberf7233356

 
30 летБеларусь/Бобруйск
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Веб-дизайнер

Меня зовут Карина и я веб-дизайнер.

Создам уникальный дизайн для вашего сайта/лендинга.

Также могу сделать дизайн:
- Баннера
- Гайда
- Чек-листа
-Инфографики для маркетплейсов
- Презентации

Плюсы работы со мной:
- Беру предоплату только после согласования дизайна обложки;
- Всегда на связи-

  • Первый результаты по проекту будут уже завтра

  • К правкам отношусь спокойно