gberf7233356

Карина Шаблий gberf7233356gberf7233356
30 летБеларусь/Бобруйск
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Веб-дизайнер
Меня зовут Карина и я веб-дизайнер.
Создам уникальный дизайн для вашего сайта/лендинга.
Также могу сделать дизайн:
- Баннера
- Гайда
- Чек-листа
-Инфографики для маркетплейсов
- Презентации
Плюсы работы со мной:
- Беру предоплату только после согласования дизайна обложки;
- Всегда на связи-
Первый результаты по проекту будут уже завтра
К правкам отношусь спокойно
Моё портфолио https://www.behance.net/7ca7096b
Связь со мной: @Shabliy_Karyna
Я против войны в Украине!