Наверное, один из самых честных фрилансеров в России - выполняю заказы для наработки портфолио и опыта за символическую цену!
Прохожу уроки Жеки Андриканич (фрилансер по жизни) на канале youtube. Прошел практическую часть, начинаю верстать сайты. Буду рад выполнить Ваш заказ за символическую плату.
Инстаграмм @boxag
WatsApp 89644198109
Работаю без предоплаты по любой платежной системе, которую Вы предложите - заведу аккаунт, если нужно!)))
Даю недельную гарантию на свою работу - исправляю все неполадки после сдачи работы.
Я всегда на связи по Ватсап 89644198109 и я всегда отвечаю на поставленный вопрос, а также за свои слова!
Мои плюсы:
- честный
- цены символические
- стараюсь не нарушать сроки, в случае чего - сообщаю заранее
- не беру предоплату
- всегда на связи
- отвечаю на все вопросы
Действие аккаунта приостановлено!