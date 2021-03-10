Наверное, один из самых честных фрилансеров в России - выполняю заказы для наработки портфолио и опыта за символическую цену!

Прохожу уроки Жеки Андриканич (фрилансер по жизни) на канале youtube. Прошел практическую часть, начинаю верстать сайты. Буду рад выполнить Ваш заказ за символическую плату.

Инстаграмм @boxag

WatsApp 89644198109

Работаю без предоплаты по любой платежной системе, которую Вы предложите - заведу аккаунт, если нужно!)))

Даю недельную гарантию на свою работу - исправляю все неполадки после сдачи работы.

Я всегда на связи по Ватсап 89644198109 и я всегда отвечаю на поставленный вопрос, а также за свои слова!

Мои плюсы:

- честный

- цены символические

- стараюсь не нарушать сроки, в случае чего - сообщаю заранее

- не беру предоплату

- всегда на связи

- отвечаю на все вопросы