Молодой студии [www.gda-art.ru] требуется веб-дизайнер Требования: Уверенное владение необходимыми графическими пакетами (Photoshop, Illustrator), желательно знание Flash. Знание основ usability.
Основное направление деятельности - разработка качественных Web-сайтов, поддержка, проведение рекламных компаний в Интернет.
Помимо разработки сайтов студия занимается написанием, адапатацией и сопровождением СУБД приложений(Delphi, FoxPro) управления предприятием.
- $500Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Молодой Web студии [www.gda-art.ru] требуются на работу агенты по поиску заказов на создание интернет сайтов. Вы получаете 20-30% от общей суммы сделки.Поиск информации6 заявокЗакрыт18 лет назад
Web студии GDA-art, в помощь основу дизайнеру, требуется Web-дизайнер. Более подробную информацию можете посмотреть на нашем сайте www.gda-art.ruДизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
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0 баллов
18 лет назад
как то работал на них, мне даже аккаунт у них сделали (в Башкортостане находятся). Сделал дизайн, а денег не увидел. И они заказчику без меня пытались свой дизайн всунуть. Так что сами решайте, работать с ними или нет.