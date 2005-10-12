gdaart

Студия GDA-art gdaart

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Основное направление деятельности - разработка качественных Web-сайтов, поддержка, проведение рекламных компаний в Интернет.

Помимо разработки сайтов студия занимается написанием, адапатацией и сопровождением СУБД приложений(Delphi, FoxPro) управления предприятием.

Delphi

  • Требуется Web-дизайнер

    $500

    Молодой студии [www.gda-art.ru] требуется веб-дизайнер Требования: Уверенное владение необходимыми графическими пакетами (Photoshop, Illustrator), желательно знание Flash. Знание основ usability.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Redoubler
Сергей 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
0 баллов
18 лет назад
Требуется Web-дизайнер
как то работал на них, мне даже аккаунт у них сделали (в Башкортостане находятся). Сделал дизайн, а денег не увидел. И они заказчику без меня пытались свой дизайн всунуть. Так что сами решайте, работать с ними или нет.