Таргетолог Facebook, Instagram
Подниму прибыль Вашего бизнеса или верну 80% средств!
Занимаюсь созданием и ведением таргетированной рекламой в Facebook и Instagram. Есть опыт в разных нишах. Предпочитаю сотрудничество на постоянной основе. Так же приглашаю к сотрудничеству специалистов из смежных ниш!
Мои кейсы можно посмотреть по ссылке.
Что входит в услугу:
— Аудит посадочной соц. сети, сайта.
— Рекомендации для увеличения конверсии страницы.
— Проработка нескольких гипотез для рекламы.
— Обсуждение болей целевой аудитории.
— Подбор целевой аудитории.
— Создание продающих текстов, креативов (креативы оплачиваются отдельно дизайнеру).
— Создание рекламы в Фейсбуке.
— Тестирование.
— Аналитика и оптимизация.
— Масштабирование.
— Тест 2-3 новых гипотез ежемесячно.
— Полная отчетность.