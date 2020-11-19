Таргетолог Facebook, Instagram

Подниму прибыль Вашего бизнеса или верну 80% средств!

Занимаюсь созданием и ведением таргетированной рекламой в Facebook и Instagram. Есть опыт в разных нишах. Предпочитаю сотрудничество на постоянной основе. Так же приглашаю к сотрудничеству специалистов из смежных ниш!

Мои кейсы можно посмотреть по ссылке.

Что входит в услугу:

— Аудит посадочной соц. сети, сайта.

— Рекомендации для увеличения конверсии страницы.

— Проработка нескольких гипотез для рекламы.

— Обсуждение болей целевой аудитории.

— Подбор целевой аудитории.

— Создание продающих текстов, креативов (креативы оплачиваются отдельно дизайнеру).

— Создание рекламы в Фейсбуке.

— Тестирование.

— Аналитика и оптимизация.

— Масштабирование.

— Тест 2-3 новых гипотез ежемесячно.

— Полная отчетность.