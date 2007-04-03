gelog

Владимирович Олег gelog

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

http://maycom.biz/lass - наша CMS система продажи ссылок и статей

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Valcone
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$1800
0 баллов
16 лет назад
Интернет - аукцион для коллекционеров
Жду результатов с мая... хотя срок был - 40 дней... Если что то изменится, то комментарий поправлю...
adver
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Требуется разработка Интернет-сервиса
Хотелось бы отметить превосходную работу Олега. В краткие сроки по довольно сжатому ТЗ Олег разработал для меня сервис seo-специалиста - http://site-help.ru Интегрировал желаемые модули, разработал ряд собственных механизмов. Функции не прошедшие тестирование были изменены по первому требованию. Очень качественно и хорошо. Постоянно на связи, что гарантирует внесение изменений в процессе работы. Очень рекомендую.
Очень приятно было работать. Очень хорошо была поставлена задача. Всегда можно было выяснить спорные моменты. Надеемся на продолжение сотрудничества!
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