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- Эскиз дизайна туристического портала266 просмотров
Отзывы заказчиков
$1800
0 баллов
16 лет назад
Жду результатов с мая... хотя срок был - 40 дней... Если что то изменится, то комментарий поправлю...
$0
10 баллов
17 лет назад
Хотелось бы отметить превосходную работу Олега. В краткие сроки по довольно сжатому ТЗ Олег разработал для меня сервис seo-специалиста - http://site-help.ru Интегрировал желаемые модули, разработал ряд собственных механизмов. Функции не прошедшие тестирование были изменены по первому требованию. Очень качественно и хорошо. Постоянно на связи, что гарантирует внесение изменений в процессе работы. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Очень хорошо была поставлена задача. Всегда можно было выяснить спорные моменты. Надеемся на продолжение сотрудничества!