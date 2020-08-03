Разработчик (С++, JS (React, Vue), Android (ReactNative, Java)

Занимаюсь программированием около 4-х лет, преимущественно на С/С++, однако так же знаком с Python, JavaScript (HTML+CSS), React (-native), Java, пентестингом. Есть опыт работы в микропроцессорном программировании, работал как с проектами Arduino, так и с микропроцессорами семейства STM32.

Увлечён своим делом и постоянно учусь чему-то новому. Изучаю смежные со сферой разработки профессии, такие как дизайн, тестирование и т.д., потому понимаю, как важно учитывать возможности других членов команды при написании кода.

Несмотря на это, к сожалению, имею небольшой опыт работы в команде, в основном работал один.

Общителен, проблем в коллективе никогда не было. Всегда с интересом разбирался в новых и сложных задачах, умею искать информацию как на русскоязычных, так и на англоязычных ресурсах. Техническую литературу воспринимаю отлично.