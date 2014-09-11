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Сергей
generall2014
generall2014
47 лет
Казахстан
/
Семей
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
linkovich
44 года
Германия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
99 отзывов
(-1)
$1
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер (7)
Теска вник в задачу быстро, делает аккуратно, будем плодотворно сотрудничать.
Сергей грамотный и ответственный работодатель , рекомендую.
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1 отзыв
от $100
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