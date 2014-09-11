generall2014

Сергей generall2014

 
47 летКазахстан/Семей
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер (7)
Теска вник в задачу быстро, делает аккуратно, будем плодотворно сотрудничать.
Сергей грамотный и ответственный работодатель , рекомендую.
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $100
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