genree_live

Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!!
Добрый день!
Я сертифицированный специалист ЯДирект и GAdwords.
Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!!
В контекстной рекламе уже более 6-ти лет.
За это время успел поработать и в рекламных агентствах , так и на стороне клиентов.
Завел более 2900 рекламных кампаний.
Работал с бюджетами от 10т.р. до 3 млн рублей.
Не пускаю пыль в глаза, работаю на совесть!
Что я умею: Поиск(Я+G), РСЯ(картинки), КМС(баннеры), Рем(т)аркетинг в КМС(РСЯ) и на поиске Google!!! , РК для мобильных устройств.
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