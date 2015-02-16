genree_live

Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!!

Добрый день!

Я сертифицированный специалист ЯДирект и GAdwords.

Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!!

В контекстной рекламе уже более 6-ти лет.

За это время успел поработать и в рекламных агентствах , так и на стороне клиентов.

Завел более 2900 рекламных кампаний.

Работал с бюджетами от 10т.р. до 3 млн рублей.

Не пускаю пыль в глаза, работаю на совесть!

Что я умею: Поиск(Я+G), РСЯ(картинки), КМС(баннеры), Рем(т)аркетинг в КМС(РСЯ) и на поиске Google!!! , РК для мобильных устройств.

Обращайтесь!