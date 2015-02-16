genree_live

Геннадий genree_live

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!!

Добрый день! 

Я сертифицированный специалист ЯДирект и GAdwords. 

Фрилансер! НЕ АГЕНТСТВО!!! 

В контекстной рекламе уже более 6-ти лет. 

За это время успел поработать и в рекламных агентствах , так и на стороне клиентов. 

Завел более 2900 рекламных кампаний. 

Работал с бюджетами от 10т.р. до 3 млн рублей. 

Не пускаю пыль в глаза, работаю на совесть! 

Что я умею: Поиск(Я+G), РСЯ(картинки), КМС(баннеры), Рем(т)аркетинг в КМС(РСЯ) и на поиске Google!!! , РК для мобильных устройств. 

Обращайтесь!