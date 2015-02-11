geodandy

Георгий geodandy

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать html письмо

    Имеется готовый вариант для e-mail рассылки в jpg и pdf формате, необходимо сделать так что бы при получении оно открывалось сразу как готовый макет

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать маркетинг кит

    Необходимо разработать маркетинг кит. Наша компания занимается ремонтом квартир, офисов, коттеджей таунхаусов. Маркетинг кит нужно ориентировать на компании застройщиков. Требуется качественное и профессионально составленное коммерческое предложение. Отвечу только тем кто пришлет свои работы.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад