Имеется готовый вариант для e-mail рассылки в jpg и pdf формате, необходимо сделать так что бы при получении оно открывалось сразу как готовый макет
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Закрыт
10 лет назад
Имеется готовый вариант для e-mail рассылки в jpg и pdf формате, необходимо сделать так что бы при получении оно открывалось сразу как готовый макет
Необходимо разработать маркетинг кит. Наша компания занимается ремонтом квартир, офисов, коттеджей таунхаусов. Маркетинг кит нужно ориентировать на компании застройщиков. Требуется качественное и профессионально составленное коммерческое предложение. Отвечу только тем кто пришлет свои работы.