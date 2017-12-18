Привет Всем! Меня зовут Сергей, я из Самары, Россия.
У меня есть опыт редактирования фото и видео, это мое хобби.
Мои навыки:
✔ Монтаж видео
✔ Редактирование видео для соц.сетей
✔ Конвертация видео для соц.сетей
✔ титры, заголовки
✔ промо-редактирование
✔ цветокоррекция видео и фото
✔ создание специальных эффектов, переходов
✔ редактирование звука (шумоподавление)
Инструменты, которые я использую:
✔ Adobe Photoshop CC 2017
✔ Видео МАСТЕР
✔ Audacity
✔Домашняя Фотостудия
✔Ashampoo Music Studio
✔Ashampoo Burning Studio 19
✔Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Collection
✔FormatFactory
✔Sony Vegas Pro 9.0
✔Canopus ProCoder
✔Sony Sound Forge Pro 10.0a Build 425
✔FL Studio XXL ASSiGN Edition 9.6.1
✔Photodex ProShow Producer 4.5.29
Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты?
Не стесняйтесь обращаться ко мне! ;)