Работа с фото и видео

Привет Всем! Меня зовут Сергей, я из Самары, Россия.

У меня есть опыт редактирования фото и видео, это мое хобби.

Мои навыки:

✔ Монтаж видео

✔ Редактирование видео для соц.сетей

✔ Конвертация видео для соц.сетей

✔ титры, заголовки

✔ промо-редактирование

✔ цветокоррекция видео и фото

✔ создание специальных эффектов, переходов

✔ редактирование звука (шумоподавление)

Инструменты, которые я использую:

✔ Adobe Photoshop CC 2017

✔ Видео МАСТЕР

✔ Audacity

✔Домашняя Фотостудия

✔Ashampoo Music Studio

✔Ashampoo Burning Studio 19

✔Pinnacle Studio 14 HD Ultimate Collection

✔FormatFactory

✔Sony Vegas Pro 9.0

✔Canopus ProCoder

✔Sony Sound Forge Pro 10.0a Build 425

✔FL Studio XXL ASSiGN Edition 9.6.1

✔Photodex ProShow Producer 4.5.29

Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты?

Не стесняйтесь обращаться ко мне! ;)