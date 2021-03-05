george_kpb

Разработка сайтов, CMS, верстка HTML, CSS, JavaScript, JQuery. Отличный адаптив Вашего сайта под различные экраны.

Я имею немалый опыт работы со следующими технологиями:

-WEB разработка

-WEB-дизайн

-Установка на Ваш сайт и настройка Яндекс Метрики

HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap.

Мои навыки в WEB дизайне:

FIGMA

Photoshop

Adobe XD

Дизайн векторная графика:

Corel Draw

Разрабатываю сайты различных конфигураций на CMS ? а также осуществляю посадку верстки на различные CMS.

Рад буду сотрудничеству с каждым, кто заинтересован в работах с данными технологиями.