george_kpb

Разработка сайтов, CMS, верстка HTML, CSS, JavaScript, JQuery. Отличный адаптив Вашего сайта под различные экраны.
Я имею немалый опыт работы со следующими технологиями:
-WEB разработка
-WEB-дизайн
-Установка на Ваш сайт и настройка Яндекс Метрики
HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap.
Мои навыки в WEB дизайне:
FIGMA
Photoshop
Adobe XD
Дизайн векторная графика:
Corel Draw
Разрабатываю сайты различных конфигураций на CMS ? а также осуществляю посадку верстки на различные CMS.
Рад буду сотрудничеству с каждым, кто заинтересован в работах с данными технологиями.
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