georgeeager

Название проекта - George Eager. Во вложении - карандашный набросок, примерно что хотелось бы видеть качественно отрисованным: нотный стан, буква G в виде скрипичного ключа,
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Название проекта - George Eager. Во вложении - карандашный набросок, примерно что хотелось бы видеть качественно отрисованным: нотный стан, буква G в виде скрипичного ключа,
Логотип состоит из двух букв - латинские G и E. Буква G изображается в виде скрипичного ключа. Дальше вариации самые разные. Все вместе должно выглядеть эстетично))). Результат - монохром - ч/б (логотир нужен для оформления ...