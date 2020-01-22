georgeeager

Евгений Говако georgeeager

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Логотип для музыкального проекта
ТЗ понятное, оплата быстрая! Рекомендую!))
Быстро, аккуратно, в диалоге)
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Короткий логотип для музыкального проекта
Отличный заказчик! рекомендую к сотрудничеству!
Работа несложная, результат понравился) Планирую продолжить работу.
Ответный отзыв