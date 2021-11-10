Веб-дизайн, полиграфия
Занимаюсь веб-дизайном, творчески и ответственно подхожу к своим заказам. Не просрочила ни разу дедлайн ;)
Свой бренд одежды: @trophyclo
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн рекламных креативов44 просмотра
- КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ или НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА45 просмотров
- Дизайн рекламных баннеров45 просмотров
- Дизайн печатной продукции и их вёрстка65 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!