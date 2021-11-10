georgiandoll

Елизавета Мамукашвили georgiandoll

 
22 годаРоссия/Тверь
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайн, полиграфия

Занимаюсь веб-дизайном, творчески и ответственно подхожу к своим заказам. Не просрочила ни разу дедлайн ;)

Свой бренд одежды: @trophyclo

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
goodbull
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработать меню японской кухни на 5 листах А4 формата.
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