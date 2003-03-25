Хард-джуниор фронтенд разработчик
Технологии и модули, которые я использую в работе и в которых неплохо разбираюсь:
- HTML5;
- CSS3;
- Figma;
- SASS;
- JavaScript (DOM);
- jQuery;
- GIT;
- GULP;
- Bootstrap (для адаптивной вёрстки);
- GSAP;
- и др.
В данный момент я работаю на опыт, портфолио и хорошие отзывы. Могу заниматься вёрсткой 12 часов в сутки.
Я могу помочь Вам с переносом макета из Figma или PSD на HTML и CSS. Кроме того, я могу сверстать для Вас дизайн "похожий" на какой-либо другой или вдохновлённый другим сайтом, по вашему желанию.
Я буду искренне рад обсудить с Вами детали проекта.