georgymukha

Георгий Муха georgymukha

 
20 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Хард-джуниор фронтенд разработчик

Технологии и модули, которые я использую в работе и в которых неплохо разбираюсь:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • Figma;
  • SASS;
  • JavaScript (DOM);
  • jQuery;
  • GIT;
  • ﻿GULP;
  • Bootstrap (для адаптивной вёрстки);
  • GSAP;
  • и др.
Я легко обучаюсь и не боюсь трудностей в работе.

В данный момент я работаю на опыт, портфолио и хорошие отзывы. Могу заниматься вёрсткой 12 часов в сутки.

Я могу помочь Вам с переносом макета из Figma или PSD на HTML и CSS. Кроме того, я могу сверстать для Вас дизайн "похожий" на какой-либо другой или вдохновлённый другим сайтом, по вашему желанию.

Я буду искренне рад обсудить с Вами детали проекта.

JavascriptHTMLCSSBootstrapFigmajQuerySASSGulp
Портфолио