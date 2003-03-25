Хард-джуниор фронтенд разработчик

Технологии и модули, которые я использую в работе и в которых неплохо разбираюсь:

HTML5;

CSS3;

Figma;

SASS;

JavaScript (DOM);

jQuery;

GIT;

﻿GULP;

Bootstrap (для адаптивной вёрстки);

GSAP;

и др.

Я легко обучаюсь и не боюсь трудностей в работе.

В данный момент я работаю на опыт, портфолио и хорошие отзывы. Могу заниматься вёрсткой 12 часов в сутки.

Я могу помочь Вам с переносом макета из Figma или PSD на HTML и CSS. Кроме того, я могу сверстать для Вас дизайн "похожий" на какой-либо другой или вдохновлённый другим сайтом, по вашему желанию.

Я буду искренне рад обсудить с Вами детали проекта.