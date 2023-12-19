Веб-дизайнер

Привет меня зовут Оля 👋 Я веб-дизайнер с опытом работы.

Создаю сайты с учетом пути вашего клиента.

Обладаю навыками UI-дизайна и UX-копирайтинга

Чем могу помочь?

✔️Разработать и создание сайта под ключ «Тильда»

✔️Разработать и создать продающий лендинг

✔️Интернет-магазин

Навыки:

🔸Качественная верстка на тильде

🔸Адаптация под все устройства

🔸Понимание HTML, CSS

🔸Знание UI/UX

🔸Настройки SEO

💥Соблюдение дедлайнов

💥Учитываются все ваши пожелания

💥Объясняю просто и понятно с точки зрения дизайна и разработки что лучше работает и почему