Веб-дизайнер
Привет меня зовут Оля 👋 Я веб-дизайнер с опытом работы.
Создаю сайты с учетом пути вашего клиента.
Обладаю навыками UI-дизайна и UX-копирайтинга
Чем могу помочь?
✔️Разработать и создание сайта под ключ «Тильда»
✔️Разработать и создать продающий лендинг
✔️Интернет-магазин
Навыки:
🔸Качественная верстка на тильде
🔸Адаптация под все устройства
🔸Понимание HTML, CSS
🔸Знание UI/UX
🔸Настройки SEO
💥Соблюдение дедлайнов
💥Учитываются все ваши пожелания
💥Объясняю просто и понятно с точки зрения дизайна и разработки что лучше работает и почему
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Оформление сайта по обучению покеру2 просмотра
Дизайн сайтов
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$11/час
от $50от 1 дня
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