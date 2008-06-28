ОБРАЗОВАНИЕ:

1991-2001 – лицей №171 «Лидер», историко-юридическое отделение

2001- 2006 – юрфак НТУУ "КПИ". Диплом с отличием.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1. Журналистика, копирайтинг:

С 2000 – написание статей на заказ (фриланс). Среди разовых заказов - «Жених и невеста», «Твой малыш», «Натали», изд-во Поинт-Ком, Интернет-издание «Знайка», брошюра компании IBM, изд-ние «Колесо жизни», КоммерсантЪ (Ъ-Дом, рубрика «Недвижимость за рубежом»).

С 2006 – сотрудничество со студией Интернет – проектов «Юми-студия» в кач-ве копирайтера (фриланс). Из запущенных проектов - www.bonanzaclub.ru.

С 2007 - сотрудничество с РА "РАМ" (г. Киев), должностные обязанности: контент-менеджмент, написание статей, редактура готового материала, размещение на сайтах клиентов (www.bluestone.com.ua, www.discover-club.com.ua, www.admiral-club.com.ua, www.sevenstars.com.ua).

2007 - подбор и написание материалов для сайта www.cjobs.ru (ИТ-тематика), фриланс.

С 2007 - копирайтер, литредактор, контент-менеджер компании Nexus (Киев, http://www.nexus.ua/content/view/625/228/). Подбор, адаптация, написание материалов для раздела Недвижимость за рубежом.

С 2008 - копирайтер, администратор сайта проекта http://www.tess-club.ru/

2. Редактирование, корректура:

С 2000 – редактура и корректура статей в издательствах разного уровня (от КПИшной газеты до Интернет - изданий) на заказ. Среди разовых заказов – «Процвітай!» (укр..изд., банк „Надра”), „Жених и Невеста”, ИНС. Языки – русский,у краинский.

2006-2007 - лит.редактура изданий "Бумага и Жизнь", "Полимеры-Деньги".

С 2007 – лит.обработка, корректирование материалов подконтрольных сайтов.

3. Переводы:

С 2000 – переводы с английского (юридическая тематика и художественная литература) под заказ.

2006 - 2007 – переводчик-фрилансер (рус.-укр.), изд-во Медиакрат.

С 2007 - сотрудничество с издат.группой деАгостини (http://www.deagostini.ru). Перевод на украинский язык серии документальных фильмов «Золотой глобус» - http://www.gg.deagostini.ru/.

4. Юриспруденция:

2003-2006 – главный юрист ООО «Бильбо».

2005 – работа юристом – консультантом в ЧП «Кондратюк С.В.» (по совместительству).