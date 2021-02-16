Дизайнер

👋Здравствуйте! Меня зовут Гергана и я люблю творческую работу 👋

Вот что я здесь делаю:

Берусь за растровые изображения (ретушь, цк, худ.обработка фото и всяких JPEG изображений).

Занимаюсь изготовлением баннеров и полиграфической версткой.

Разрабатываю дизайн логотипов.

Иллюстрации: разработка стикеров, портреты, для книг, открыток и т. д. Разработаю любую иллюстрацию, куда вам захочется.

Создаю 3d макеты.

Программы в которых работаю: