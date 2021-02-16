gergana_gb

Гергана Стоянова gergana_gb

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер

👋Здравствуйте! Меня зовут Гергана и я люблю творческую работу 👋

Вот что я здесь делаю:

  • Берусь за растровые изображения(ретушь, цк, худ.обработка фото и всяких JPEG изображений).
  • Занимаюсь изготовлением баннеров и полиграфической версткой.
  • Разрабатываю дизайн логотипов.
  • Иллюстрации: разработка стикеров, портреты, для книг, открыток и т. д. Разработаю любую иллюстрацию, куда вам захочется.
  • Создаю 3d макеты.
Программы в которых работаю:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • CorelDRAW
  • 3d max + Corona, Vray
  • AutoCAD
AutoCADCorelDRAW
Портфолио