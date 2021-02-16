Гергана Стоянова gergana_gbgergana_gb
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер
👋Здравствуйте! Меня зовут Гергана и я люблю творческую работу 👋
Вот что я здесь делаю:
- Берусь за растровые изображения(ретушь, цк, худ.обработка фото и всяких JPEG изображений).
- Занимаюсь изготовлением баннеров и полиграфической версткой.
- Разрабатываю дизайн логотипов.
- Иллюстрации: разработка стикеров, портреты, для книг, открыток и т. д. Разработаю любую иллюстрацию, куда вам захочется.
- Создаю 3d макеты.
- Photoshop
- Illustrator
- CorelDRAW
- 3d max + Corona, Vray
- AutoCAD
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекламные баннеры для соц. сетей62 просмотра
- Логотипы41 просмотр
- Иллюстрации53 просмотра
- 3d макеты60 просмотров
- Полиграфия55 просмотров
- Наружная реклама51 просмотр