Видеомонтаж и редактирование. Качественно.

Всем привет, меня зовут Евгений, мне 23 года. Уже вот почти 10 лет занимаюсь любительским видеомонтажом и графикой в целом. Решил попробовать себя здесь и посмотреть, что в целом из этого выйдет. Ответственен, целеустремлен, достаточно творческий человек, пунктуальный. К каждому заказу обещаю подходить с душой.Немного старых видео на ютуб-канале с игровой тематикой: https://www.youtube.com/channel/UC6MHxzMsgjUyI-qmmJFPy9g