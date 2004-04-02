getman_i0s

Видеомонтаж

Отличный монтаж видео на любой вкус. Начиная от обычной склейки фото/видео материала заканчивая полноценным монтожем продолжительных видеороликов.

Есть опыт работы в таких программах: Adobe premiere, Sony Vegas и подробных. Также имеется опыт в монтаже видеороликов для YouTube.

В конечном итоге получаем подобные видеоролики на выходе:

https://drive.google.com/drive/folders/1bZ_FOl7sHca2l7QoUdY2q5yyXOhXZHF3?usp=sharing

https://youtu.be/xIiE1CnhhyM (мой канал)

Приём звонков с 15:00 до 21:30 (понедельник - пятница)

с 10:00 по 20:00 (по выходным)

Цена: договорная (зависит от количества материала и приблизительного времени которое будет потрачено на монтаж видео)