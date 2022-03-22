Привет дорогой друг! Молодой фрилансер на связи, мы ещё не знакомы, но уверен мы найдем общий язык,

ведь со мной просто, надёжно и легко.

Для того чтобы помочь решить твою проблему с проектом, тебе стоит мне просто написать в любой соц.сети из предложенных в профиле. После того, как напишешь мы перейдем к нашему совместному проекту.

У меня ещё не так много опыта, поэтому всеми силами вкладываюсь в каждый проект. Делаю их особенными и легкими с точки зрения - дизайна. С каждой работой я формирую свое портфолио, не важно сколько вы платите - важно что работа будет сделана классно.

Надеюсь для меня найдется проект, пусть он будет твой, ведь я уже тебе доверяю, так как ты дочитал моё резюме до конца.

Спасибо тебе друг, за предоставленное время, жду твоей обратной связи!